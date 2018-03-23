Киев, 23 марта, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продлила 22 марта мандат пребывания на Украине еще на один год, сообщает пресс-служба организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наблюдатели ОБСЕ

Согласно сообщению, продление миссии до 31 марта 2019 года было принято 57 государствами — членами ОБСЕ. По словам главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана, это позволит более чем 700 сотрудникам продолжить наблюдение за событиями на Украине и в Донбассе.

Читайте также: ДНР: Миссия ОБСЕ должна остаться в Донбассе

Напомним, СММ ОБСЕ начала свою работу 21 марта 2014 года по просьбе Киева. Организация работает «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех регионах Украины», но основной контингент расположен в Донбассе в зоне ведения боевых действий.

Целью наблюдательной миссии является «беспристрастно и объективно» отражать происходящие на Украине события. В миссии принимают участие граждане различных стран мира.

Отметим, что миссия ОБСЕ не раз подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, а в результате инцидентов с подрывами на минах уже пострадали несколько наблюдателей. Также ВСУ часто обстреливают беспилотники миссии, предназначенные для наблюдения за местностью.