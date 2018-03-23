Париж, 23 марта, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона достигла своего исторического минимума, сообщает 23 марта Reuters.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Данную информацию предоставили исследователи общественного мнения, опубликовав ее в контексте массовых акций протеста, проходящих во Франции.

Компания BVA, занимающаяся социологическими исследованиями, отметила падение рейтинга президента на 3 пункта, в итоге поддержка Макрона составила 40%.

С конца 2017 года уровень его поддержки снизился на 12%, однако это падение не больше, чем у его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози.

Как отмечают эксперты, действия французских лидеров в первые месяцы своего правления значительно расходятся с общественным представлением о благе, тем не менее граждане республики продолжают наступать на все те же грабли.

Напомним, во Франции стартовали массовые акции протестов железнодорожников и присоединившихся к ним других компаний. Причиной протеста стало стремление президента Франции провести в жизнь реформу, которая наносит значительный удар по социальным гарантиям рабочих страны.