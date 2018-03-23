Пермь, 23 марта, 2018, 07:43 — ИА Регнум. В школах Пермского края могут ввести курсы самообороны. Общественная инициатива возникла в ходе дискуссии по проблеме школьной безопасности, возникшей после известной январской резни в пермской школе № 127, а также серии недавних нападений маньяков-педофилов на детей на окраинах Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском региональном правозащитном центре.

(сс) jarmoluk Нож

Общественники предлагают преподавать на школьных курсах израильскую методику самозащиты: крав-магу — для гражданского населения, тай-крав — детский вариант. Система основана на использовании инстинктов, психологии, уязвимых мест нападающего и подручных средств, не является рукопашным боем и доступна при любой физической подготовке.

Курсы могут стать частью школьной программы ОБЖ. Предполагается, что обучение должны проходить как дети, так и педагогический состав. В качестве основного варианта предложено начать с подготовки школьной сети инструкторов по самообороне из числа преподавателей ОБЖ и физкультуры. Как дополнительный вариант рассматривается проведение на волонтёрской основе установочных занятий по тай-крав для пермских школьников силами местной Федерации детской самообороны Тай-крав и Центра контактного боя крав-мага Перми.

Идею обучения школьников уже поддержали два министерства Прикамья — территориальной безопасности, а также образования. В минобре считают, что системное обучение детей и учителей технике выживания может входить в программу внеурочных или дополнительных образовательных занятий. Решение принимают школа и родители учеников.

«Подобные мероприятия могут проводиться только при согласии родителей учащихся, наличии в образовательных учреждениях соответствующих условий для занятий и соответствующей квалификации у тренеров контактного боя. Обучение самообороне может входить в программу внеурочных или дополнительных образовательных занятий и только по инициативе самих педагогов и родителей учащихся», — отметили в ведомствах после изучения предложения.

Чиновники также подняли вопрос о том, кто будет проводить обучение и есть ли лицензированные программы подготовки по системе тай-крав, сообщает портал 59.ru.

По словам главного тренера Федерации детской самообороны тай-крав и центра контактного боя крав-мага Перми Владимира Саворовского, в настоящее время организация проходит регистрацию в Минюсте.

«С учётом фактов вооружённых нападений на школы и в интересах общественной безопасности, тренерский состав тай-крав готов на безвозмездной основе проводить установочные занятия для классов и учителей», — сказал он.

Сейчас в Перми шесть тренеров тай-крав. Тренировки проходят только в краевой столице. Два тренера могут охватить класс до 30 человек или группу из 20 взрослых.

«Новые страшные вызовы нашему обществу показывают, что привычная система государственной безопасности детских учреждений работает неэффективно, Поэтому необходимо искать новые пути обеспечения безопасности личности, особенно ребёнка, внимательно при этом относясь как к технологическим, так и к этическим аспектам предлагаемых систем», — считает директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев.

Стоит отметить, в январе 2018 года по России прокатилась волна вооружённых инцидентов в школах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января в Перми двое вооружённых подростков проникли в школу и совершили нападение на педагога и учеников четвёртого класса в кабинете, где на момент ЧП проходил урок труда. С ножевыми ранениями в больницу были доставлены девять детей и педагог. Госпитализация потребовалась и нападавшим подросткам. Как выяснилось, один из них являлся старшеклассником этой школы, а другой — бывшим учеников этого же образовательного учреждения. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц. Оба находятся под стражей.

17 января в школе в деревне Смольное Челябинской области во время драки девятиклассник ранил ножом одноклассника. Пострадавший был госпитализирован. В областной прокуратуре впоследствии заявили, что оба подростка имеют задержку развития. Между тем детский омбудсмен охарактеризовала семьи, где воспитываются мальчики, как благополучные.

18 января в туалете гимназии №1 им. К. Д. Ушинского в Симферополе произошла стрельба. Семиклассник выстрелил в ногу из пневматического пистолета и ранил пятиклассника.

19 января в школе №5 в поселке Сосновый Бор Бурятии подросток с топорпом набросился на педагога и учеников. Ранения получили шесть детей и педагог. Нападавший предпринял попытку суицида. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних».