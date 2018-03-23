Амстердам, 23 марта, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Европейский союз отзывает своего посла из Российской Федерации в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, соответствует действительности. Об этом, как передает The Washington Post, сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

«Представитель ЕС отозван для консультаций в Брюссель», — уточнил Рютте.

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС договорились отозвать своего представителя в России Маркуса Эдерера из-за дела с отравлением Скрипаля.

Читайте также: ЕС решил отозвать из России своего представителя

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Вместо серьезного расследования инцидента и предоставления возможности участия в следственных действиях РФ, согласно действующим конвенциям, официальный Лондон громогласно обвинил в покушении на Скрипалей российскую сторону.

На фоне этой информационной кампании российская сторона ждет от руководства Великобритании извинений и доказательств.

Читайте также: Британские химики определили яд, отравивший Скрипалей

А также: Могерини обещает поддержать Британию в деле Скрипаля единством Евросоюза