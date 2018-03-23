Москва, 23 марта, 2018, 07:14 — ИА Регнум. На нефтяном рынке 22 марта наблюдалась нисходящая коррекция после повышения котировок 21 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Торги завершились в небольшом минусе.

ArtseBie Нефть

К снижению котировок подтолкнул дорожающий доллар на европейской сессии. Баррель Brent снижался до $68,56.

Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии цена на нефть повышалась на 1,5%, до $69,96. С утра баррель нефти марки Brent стоит $69,52.

Рынок положительно отреагировал на сообщение от Bloomberg, со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что в 2019 году продолжится сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

Новости подоткнули нефтяные котировки вверх. Пока цена выше $68,50, рост может продолжиться до $70,65. Если цена упадёт ниже $68,50, то на часовом периоде сформируется разворотная формация с целью $67,65.

Скорее всего, нефтяной рынок 23 марта останется под давлением из-за обвала китайских фондовых индексов на фоне эскалации напряжения в торговых отношениях между США и Китаем.

Напомним, 22 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,8%, до $68,91 за баррель, WTI — на 13,34%, до $64,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,76 за баррель.

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