Москва, 23 марта, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 22 марта повышением по рублёвым парам. В течение первого часа торгов покупатели в рубле воспользовались слабостью единой валюты на Форекс и перехватили инициативу в свои руки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снижался до 56,73 руб., курс евро — до 70,05 руб.

ИА REGNUM Рубль

После обновления сессионных минимумов по доллару и евро продажи рубля возобновились на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара. К закрытию сессии курс восстановился до 57,28 руб., курс евро — до 70,50 руб. Российская валюта оказалась в зоне риска из-за бегства инвесторов в защитные активы.

Президент Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум о торговых мерах в отношении Пекина, чтобы сократить торговый дефицит между США и Китаем, который составляет примерно 0,5 трлн долларов.

Эскалация напряжения в торговых отношениях между двумя странами негативно отразилась на фондовых индексах, положительно — на защитных активах (иена и франк).

Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии цена на нефть повышалась на 1,5%, до $69,96. Рынок положительно отреагировал на сообщение от Bloomberg, со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что в 2019 году продолжится сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

Нефтяной рынок, безусловно, окажет положительное влияние на рубль, но, скорее всего, к закрытию дня он растеряет всю прибыль и закроется в минусе.

В первой половине торгов курс доллара может снизиться до 57 рублей. Закрытие ожидается около уровня 57,45 руб. В паре евро/рубль произойдет возвращения цены до 70,75 руб.

Напомним, 22 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 36 коп. (+0,64%), до 57,24 руб., курс евро — на 26 коп. (+0,38%), до 70,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (+18,7%), евро/рубль — 427,5 млн евро (+43,40%).

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