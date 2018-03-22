Вашингтон, 23 марта, 2018, 00:53 — ИА Регнум. В сети развернулся масштабный спор по поводу цвета теннисных мячей. Причиной тому стал ролик, в котором швейцарский теннисист и первая ракетка мира в одиночном разряде Роджер Федерер утверждает, что мяч жёлтый. Однако с ним согласились не все пользователи — по их мнению, мяч зелёного цвета.

Скриншот страницы Twitter Adam Beilman В сети разгорелся спор по поводу цвета теннисных мячей

19 марта блогер Делани Дольд опубликовала в своём Twitter видео, на котором её отец на встрече Федерера с фанатами спрашивает спортсмена о цвете теннисного мяча.

«Теперь официально. Мой папа спросил Федерера, какого цвета теннисные мячи — жёлтого или зелёного. И он ответил, что жёлтого», — пишет Делани.

Скриншот страницы Twitter Delaney Dold В сети разгорелся спор по поводу цвета теннисных мячей

Запись быстро стала вирусной и собрала более 7 тысяч лайков и 2 тысяч ретвитов. Оказалось, что этот вопрос долгое время волновал не только пользователей социальных сетей, но и многие СМИ, которые опубликовали видео Дольд и тоже задались вопросом, какого же цвета мячи.

Такой широкий резонанс породил не менее масштабные споры. Мнения пользователей разделились на тех, кто согласен с первой ракеткой мира, и тех, кто придерживается противоположной точки зрения.

«Смотрите, больше зелёного, чем жёлтого. Но я не эксперт в области зелёно-жёлтого дифференцирования», — пошутил Саймон.

Чтобы доказать свою правоту, некоторые пользователи приводят, казалось бы, сильные аргументы, однако и на них находят остроумные ответы. Так, пользователь TheAtelieristaLivingStudio отметил, что эмодзи с теннисным мячом зелёного цвета, но он не учел, что в разных мессенджерах и социальных сетях его изображают по-разному.

Адам Б. основательно подошёл к этому спору и нашёл цвет, которым обычно окрашивают теннисные мячи, в таблице цветов. Оказалось, что это желто-зелёный цвет.

Скриншот страницы Twitter Delaney Dold В сети разгорелся спор по поводу цвета теннисных мячей

«Простите, что информирую. Но это куб, а не теннисный мяч», — подтрунивает над Адамом Крис.

В пользу жёлто-зелёного высказался и пользователь Натан — он опубликовал фотографию теннисных мячей, окрашенных сразу в два цвета.

Скриншот страницы Twitter Adam Beilman В сети разгорелся спор по поводу цвета теннисных мячей

В сети споры на подобную тему — не редкость. Наиболее известным таким случаем оказался спор о цвете платья, изображенного на фотографии. Так, несколько лет назад девушка под ником Swiked опубликовала на Tumblr фотографию платья и задала своим друзьям вопрос о том, какого оно цвета. В результате часть пользователей утверждали, что оно бело-золотое, другие же считали, что оно сине-черное. Пользователи Twitter участвовали в обсуждении, и у дискуссий о цвете платья появился собственный хэштег #TheDress, который какое-то время возглавлял топ трендов в США. К единому мнению прийти так и не удалось, зато появилось немало объяснений этого феномена.