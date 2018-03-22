Киев, 23 марта, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Украинская власть — это главный враг мира на Украине, заявила Надежда Савченко в Верховной раде.

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

Выйдя на трибуну, Савченко заверила депутатов, что не откажется от звезды героя Украины. Что касается депутатского мандата, то многие хотят, чтобы она и от него отказалась, отметила Савченко.

«А что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме, — сказала она. — Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть».

Напомним, 22 марта Савченко решением украинских властей лишена депутатской неприкосновенности и арестована. Ее обвинят в подготовке теракта в здании Рады, незаконном хранении оружия, попытке свергнуть конституционный строй и в посягательстве на жизнь государственного деятеля.

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Украинский президент Петр Порошенко назвал меры против Савченко «разоблачением российской спецоперации» и поблагодарил спецслужбы «за спасенные жизни людей». О России в этой связи он сказал как об «агрессоре», вынашивающем «преступные планы».

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