Вашингтон, 22 марта, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за завершение и публикацию результатов расследования по вопросу «вмешательства России» в американские выборы. Официальное заявление комитета на этот счет было выпущено сегодня, 22 марта.

Здание Конгресса США

Сообщается, что помимо результатов расследования, комитет планирует выпустить рекомендации властям США.

«Результаты изысканий и рекомендации, которые мы публикуем сегодня, указывают на различные варианты действий, которые Россия использовала в США, в двух направлениях — кибератаки и активность в социальных сетях», — сказано в заявлении комитета.

При этом комитет указывает, что якобы имевшее место «вмешательство России» представляют «серьезную угрозу» для будущих выборов в США. Комитет пришел к выводу, что эту информацию необходимо опубликовать сейчас, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, тема «вмешательства России» в ход выборов президента США была вброшена в американское информационное пространство Демократической партией и её кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон. С помощью этой лжи (реальных доказательств подобного вмешательства до сих пор никто не предъявил) Клинтон рассчитывала занизить рейтинг Трампа и победить, но её расчёты не оправдались.

В октябре 2017 года председатель комитета сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (Северная Каролина) заявлял, что сенатское расследование по делу о так называемом «вмешательстве России» в американские президентские выборы 2016 года будет завершено к концу 2017 года, при этом отметил, что какого-то официального крайнего срока у них нет.

Добавим, что президент США Дональд Трампне поддерживает так называемое «российское расследование», называя его «мистификацией» и стремлением демократов оправдаться за то, что они проиграли выборы. До сих пор никто так и не предъявил хоть каких-нибудь результатов этих расследований, а также доказательств того, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.