Йошкар-Ола, 22 марта, 2018, 23:15 — ИА Регнум. В Марий Эл за январь-февраль 2018 года объем ввода жилья снизился на 63,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Centurion198 Строительство

Всего за указанный период в республике введено в эксплуатацию 20,9 тыс. кв метров жилья за счет всех источников финансирования — это 206 квартир. В сопоставимых ценах по сравнению с данными за январь-февраль 2017 года выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на сумму 876,6 млн рублей, что ниже, чем за два месяца прошлого года на 28,6%.

Только в феврале по сравнению с аналогичным месяцев 2017 года объем ввода жилья упал на 73,3%, при сравнении с данными за январь 2018 года — на 27,3%. В сопоставимых ценах в феврале 2018 года по виду деятельности «Строительство» выполнено работ на 28,1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. По сравнению с данными за январь, в феврале выполнено строительных работ и услуг на 42,8% больше — на 513,6 млн рублей.

В Марий Эл в феврале вводили в эксплуатацию жилье только индивидуальные застройщики. Однако и в этой группе показатель упал по сравнению с февралем прошлого года на 8,9%, а по сравнению с январем 2018 года объем ввода жилья индивидуальными застройщиками вырос на 28,1%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале республика увеличила объем просроченной задолженности по заработной плате на 87,3% — до 5,289 млн рублей в отношении 393 работников.

При этом крупнейшая доля в структуре задолженности приходится на сферу строительства — 2,745 млн рублей или 51,9%. Эти средства не получили 248 человек. Таким образом средний объем задолженности в отношении каждого из строителей составляет 11,068 тыс. рублей.