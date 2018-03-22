Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Открытие матча

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Открытие матча

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Александр Барабанов и Зият Пайгин

В первом периоде счёт в матче открыл нападающий СКА Илья Ковальчук. Во втором периоде «Локомотив» отыгрался благодаря голу защитника Ивана Лекомцева.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Андрей Локтионов и Илья Ковальчук

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Игровой момент

Спустя семь минут Вадим Шипачёв снова вывел питерских «армейцев» вперёд. А окончательный счёт установил форвард Илья Каблуков.

Таким образом, СКА одержал победу в серии со счётом 4:1. В финале Западной конференции санкт-петербургский клуб сыграет с победителем серии между московским ЦСКА и финским «Йокеритом».

Плей-офф КХЛ. ½ финала — Западная конференция. 5-й матч.

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) —3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Локомотив (Ярославль). Микко Коскинен

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