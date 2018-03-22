В Турции потерпел катастрофу боевой самолет ВВС страны
Анкара, 22 марта, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Истребитель турецких ВВС рухнул в одном из центральных районов страны, сообщает 22 марта пресс-служба генерального штаба вооруженных сил Турции.
Утверждается, что истребитель F-16 ВВС Турции разбился в провинции Невшехир во время тренировочного вылета.
«Истребитель F-16 потерпел катастрофу во время учебного полета в провинции Невшехир», — указано в сообщении, опубликованном на странице турецкого генштаба в Twitter.
Удалось ли при этом спастись пилоту, не сообщается.
Причины катастрофы не указаны.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Владивосток экстренно сел в новосибирском аэропорту «Толмачево» по решению экипажа воздушного судна, так как одному из пассажиров стало плохо.