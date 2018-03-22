Ярославль, 22 марта, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Власти Ярославля «раскрыли карты» и рассказали, за счет чего планируется вытеснять с городских маршрутов частных перевозчиков: мэрия предоставляет субсидию для АО «Яргорэлектротранс» для приобретения 20 новых троллейбусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://yarget.ru Троллейбус

Они должны прийти на замену троллейбусов, срок эксплуатации которых закончился. Как пояснили в мэрии, новые троллейбусы выйдут на новые маршруты троллейбуса — № 2: «Улица Громова — Ярославль-Главный», № 6 «Ярославль-Главный — Богоявленская площадь».Кроме того, вскоре из Москвы в парк АО «Яргорэлектротранс» прибудут 20 трамвайных вагонов — пусть не новых, но пригодных для эксплуатации. Обновят и автобусный парк: 50 автобусов особо большой вместимости поступят в ПАТП-1.

В мэрии сообщают, что автобусы необходимы для того, чтобы восстановить «оптимальные интервалы в расписании наиболее востребованных маршрутов». Таковыми названы автобус № 8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15 МКР», автобус № 10 «15 МКР — НЗКИ», автобус № 78 «Торговый переулок — 15 МКР», автобус № 76 «ТРК «Ярославский Вернисаж» — Яр. Главный», автобус №33 «ПАТП №1» — Областная больница», автобус № 42 «ЯЗХМ — Посёлок Куйбышева»).

Появится еще и новый магистральный маршрут, который сейчас прорабатывается.

«Определена стратегическая модель сети регулярных маршрутов, приоритет в ней отдан развитию муниципальных предприятий. На основных магистральных маршрутах будет работать подвижной состав большой вместимости», — сказал Сергей Волканевский, начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля.

Ну, а чтобы «маршрутчики» в этом процессе не «снимали сливки» и не отбивали пассажиров, введена система контроля расписаний движения на маршрутах коммерческого сектора, активизирована работа по проверкам соблюдения правил перевозок, правил дорожного движения. Городские власти считают, что это позволит навести порядок в работе «маршрутных такси» и устранить недобросовестных перевозчиков.