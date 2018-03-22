Воронеж, 22 марта, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Здание железнодорожного вокзала «Воронеж — Южный» будет открыто уже в мае этого года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено 22, в ходе встречи врио губернатора Александра Гусева с гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, прибывшим в регион с рабочим визитом.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Новое здание вокзала «Воронеж — Южный»

Глава региона и гендиректор «РЖД» осмотрели трехэтажное здание вокзала «Воронеж-Южный». Оно рассчитано на 240 пассажиров. Здесь предусмотрены зал ожидания, справочное бюро, медпункт, кафе, а также комната отдыха.

На станции «Придача» останавливаются только проходящие поезда, но в разгар курортного сезона станция принимает и отправляет 52 пары пассажирских составов в сутки.

«Вокзал соответствует всем современным требованиям. Уверен, что все категории пассажиров — и дети, и люди с ограниченными возможностями — будут с комфортом им пользоваться. Открыть вокзал планируется до конца мая, но будем стараться сделать это еще раньше», — сказал Олег Белозёров.

Территория, прилегающая к станции, также будет благоустроена. Как отметил Александр Гусев, общественный транспорт будет подъезжать непосредственно к вокзалу, для удобства пассажиров.

«Для того чтобы обеспечить транспортную доступность к моменту открытия вокзала, мы изменим маршрутную сеть. Пока пассажиров придется доставлять сюда микроавтобусами, потому что автобусы большой вместимости по этой дороге не пройдут. Кроме того, здесь требуется реконструкция пешеходного моста через железную дорогу. Думаю, что в этом году мы уже сможем приступить к ней, а пока транспортное обеспечение будет осуществляться маршрутными такси», — сказал Александр Гусев.

Позже, уже в облправительстве, врио губернатора и гендиректор «РЖД» продолжили обсуждение вопросов взаимодействия компании и региона. В их числе, например, — работы по восстановлению автомобильных дорог общего пользования в Кантемировском районе, празднование 150-летия прибытия первого поезда на станцию Воронеж, развитие туристской инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Дивногорье».

Александр Гусев отметил, что Юго-Восточная железная дорога играет важную роль в развитии экономики Воронежской области, входя в тройку крупнейших налогоплательщиков региона, а также является крупнейшим инвестором, одним из крупнейших работодателей.

«Я не сомневаюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать по всем вопросам, как производственным, так и экономическим, и социальным», — отметил глава региона.