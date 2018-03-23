Ватикан, 23 марта, 2018, 06:52 — ИА Регнум. Отношения Ватикана и Китая могут перейти в принципиально новую фазу. Сделка, предполагающая установление между двумя государствами дипломатических отношений и слияние непризнанной Святым престолом и подчиненной коммунистическим властям Католической патриотической ассоциации Китая (КПАК) с преследуемой «подпольной Церковью», обсуждается давно — в формате слухов, намеков, комментариев и прогнозов. Почему сейчас может оказаться, что огромное число этих данных перейдет в качество, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

Переговоры между Китаем и Ватиканом, активизировавшись при папе Франциске, вызвали шквал дискуссий среди самих же католиков. Есть мнение, что тревоги многих католиков, включая консервативных верующих на Западе и «подпольных» прихожан в Китае, воспринимаются как препятствия для «великой стратегии папы». Оптимизм папы по поводу Китая разделили далеко не все, китайские католики и вовсе публично оппонировали со стороны высокопоставленных иерархов: бывший архиепископ Гонконга кардинал Иосиф Дзен постоянно заявляет, что китайскому правительству нельзя доверять будущее Католической церкви в Китае. Разделяющие его позицию есть и в аппарате Святого престола.

Однако риски могут быть и для КНР: это огромная страна со своей спецификой управления и организации, и что происходит в одном регионе, может быть прямо противоположным в другом — например, в части преследования верующих и разрушения храмов. А если в провинциях возможно дифференцированное отношение к католикам, не говорит ли это и о наличии различных политических представлений о будущем страны и ее курсе?

Что может принести возможная сделка между Пекином и Ватиканом России, читайте в статье: В Ватикане запахло «китайской весной»

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