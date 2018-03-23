Киев, 23 марта, 2018, 05:47 — ИА Регнум. О том, как постмайданное правительство, засевшее в Киеве, строит украинскую экономику под себя, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Газ для Украины

21 марта правительство Украины вышло из программы экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы. Эта программа создавалась для взаимовыгодного сотрудничества с учетом естественных связей двух стран и предполагала значительный рост экономики Украины в ходе выполнения программы. Но, как показывает практика, принятая майданными властями, рост экономики Украины их совершенно не интересует. Гораздо важнее рост собственного благосостояния, а здесь старые схемы недостаточно, с точки зрения Порошенко и его присных, эффективны.

Поэтому совершенно логичной выглядит идея Порошенко закупать газ в далеком Катаре, не обращая внимания на высокую цену и отсутствие у Украины технической возможности использования СПГ. Между тем цена на газ за четыре года выросла для украинцев уже в десять раз, но население не бунтует.

Действительно, зачем заботиться об экономических показателях, когда гораздо важнее брать излишки с кредитов, которые тратятся на закупку того же газа. А как сделать это максимально «эффективно»? Повысить цену закупаемого, чтобы увеличить свою прибыль как посредника. И пока украинский народ согласен терпеть такую схему, ничто не говорит о том, что ее бенефициары от нее откажутся. Все говорит о противоположном: их аппетиты только растут.

Где еще успели засветиться майданные экономисты, помимо закупок катарского газа, читайте в статье: Катарский газ вместо России: Украина строит мифологическую экономику

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