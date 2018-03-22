Великий Новгород, 22 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Восьмилетний ребенок погиб сегодня, 22 марта, в Новгородской области под спиленным деревом. Как сообщает следственное управление СКР по Новгородской области, трагедия произошла в Травковском сельском поселении Боровичского района при спиливании деревьев рядом со зданием администрации населенного пункта.

Упавшее дерево

От полученной травмы она скончалась. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.