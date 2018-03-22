Киев, 22 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает задержание и арест депутата Надежды Савченко «разоблачением российской спецоперации», а ее действия объяснил «преступными замыслами агрессора».

President.gov.ua Порошенко

Об этом украинский президент сообщил 22 марта на своей странице в Facebook.

Порошенко на странице в соцсети благодарит украинские спецслужбы «за спасенные жизни людей», заявляет о предотвращении массовых терактов и разоблачении традиционной «российской спецоперации против Украины».

Кроме того, президент Украины сообщил согражданам о «преступных замыслах агрессора», коим в головах украинских политиков уже четыре года является Российская Федерация.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта депутаты Рады проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности парламентария Надежды Савченко, обвиненной украинскими властями в подготовке нападения на остальных депутатов.

Савченко, еще недавно провозглашенную всенародной героиней Украины, теперь подозревают в намерении свергнуть конституционный строй, в посягательстве на жизнь государственного деятеля, в подготовке теракта и в незаконном хранении оружия.