Покров, Владимирская область, 22 марта, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области проводится следственная проверка по факту жестокого избиения школьника-инвалида. Как сообщило управление МВД по Владимирской области, 20 марта в городе Покрове несколько подростков избили семиклассника, который получил сотрясение мозга и множественные ушибы. На видеозаписи избиения, появившейся в интернете, несколько подростков бьют ногами и руками лежащего на снегу ребенка.

Насилие

По данным уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, на мальчика напали из-за неприязни дети из нескольких учебных заведений, в том числе воспитанник колледжа. Семиклассник находится на индивидуальном обучении, у него не было проблем с поведением, ребенок никогда не состоял на учете в правоохранительных органах.

«Состояние здоровья мальчика некритическое — ушибы, сотрясение мозга, все под контролем врачей», — рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Ирина Минина. Ребенок находится в стационаре областной клинической больницы.