Киев, 23 марта, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Национальный банк Украины в начале весны уже второй раз с начала 2018 года поднял учетную ставку. Теперь она составляет 17% и будет расти дальше. Об этой и других главных новостях банковского сектора Украины пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

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Пока среди предпринимателей растет недовольство (известна уже и просьба «воровать чуть медленнее»), банкиры уверяют, что их цель — удержать инфляцию в прогнозном значении 8,9%, в то время как по итогам первого месяца года она уже составила 1,5%. Поможет ли повышение учетной ставки сдержать инфляцию, непонятно, но связанные с такой мерой риски уже видны, в их числе называют приток спекулятивного капитала, непрогнозируемые скачки курса, а бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считают данную меру опоздавшей как минимум на 10 месяцев: теперь же возвращение показателя потребительской инфляции вернется к прогнозному значению не ранее середины 2019 года.

Тем временем у банков растет число проблемных долгов, государственный «Приватбанк» должен уже 236 млрд грн, председатель правления «Ощадбанка» сообщил о возможной необходимости докапитализации. В течение прошлого года с рынка страны ушло 14 банков, и говорить об окончании банкопада — рано.

«Периоды «банкопада», которые переживала наша страна, серьезно снизили степень доверия населения. Но что самое страшное — люди, предприятия потеряли огромные деньги. Единственным оплотом стабильности в тот момент были государственные банки. Но сегодня проблема доверия остается всё-таки главной проблемой банков. Хотя госбанки никогда не ощущали ее так остро, как другие. И я считаю, что эта проблема будет давать свои негативные последствия еще не один год», — считает председатель правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

Подробнее об этих и других новостях читайте в статье: Эй, в Киеве! Можно воровать чуть медленнее, мы не успеваем зарабатывать!

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