Москва, 23 марта, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Опыт добывающей платформы «Приразломная», дающей нефть с арктического шельфа, может стать первым шагом на дороге к богатствам Русского Севера. О том, какие препятствия предстоит преодолеть на этом пути, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Gazprom-neft.ru «Приразломная» нефтяная платформа

Добыча на месторождении «Приразломное» начата еще в 2013 году, показатели за 2017 год составляют 2,6 млн тонн нефти и на 18% превышают показатели 2016-го. Сами условия, в которых происходит добыча, требуют новых технологических решений, не имеющих аналогов в мире. Русский Север потребует истинно русской смекалки, которая позволит создать современную инфраструктуру, условия для жизни людей, транспортную сеть и, наконец, обеспечить добычу несметных богатств, находящихся на арктическом шельфе.

Именно поэтому проект «Приразломное» столь важен как опытная площадка, которая к тому же окупает свое существование. Впрочем, проблемы лежат не только в технической или финансовой областях, не меньшего внимания требует и законодательство, которое должно соответствовать необычным условиям Арктики.

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