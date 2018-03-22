Красноярск, 22 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, в ходе заседания общественной комиссии по развитию городской среды с участием мэра Красноярска Сергея Ерёмина состоялось подведение итогов рейтингового голосования по отбору скверов, которые будут благоустроены в текущем годув рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Департамент информационной политики администрации Красноярска Названы 10 скверов Красноярска, которые благоустроят в текущем году

Депутат Красноярского городского совета депутатов Виталий Дроздов, курирующий проект по благоустройству скверов, отметил, что в течение трёх дней члены счётной комиссии обработали порядка 200 тысяч бюллетеней, поступивших от горожан.

«Интересно, что на некоторых бюллетенях горожане не только ставили галочку, но и писали свои пожелания, обращения, а кто-то даже к 18 скверам-участникам голосования добавлял свои варианты», — отметил он.

В итоге лидерами голосования стали сквер по ул. 9 Мая от ул. Авиаторов до ул. Урванцева в Советском районе, парк «Кировский» в Кировском районе, сквер «Серебряный» в Октябрьском районе. За благоустройство каждого из этих скверов проголосовало более 15 тысяч красноярцев. Самыми активными оказались жители Свердловского и Советского районов, в которых благоустроят сразу несколько общественных пространств. В Центральном районе путёвку в новую жизнь получит сквер Чернышевского, в Железнодорожном — сквер «Уют», в Ленинском районе — сквер по улице Юности. Практически одинаковое количество голосов набрали сквер между проспектом Молодёжный, д. 5−7, и бульваром Солнечный, д. 13−15, и озеро-парк «Октябрьский» по ул. Норильская. Члены общественной комиссии приняли решение включить в десятку скверов, которые будут благоустроены в первую очередь, сквер в микрорайоне «Солнечный», где требуется создание зелёных уголков. При этом озеро-парк «Октябрьский» при планировании дальнейших проектов благоустройства будет иметь приоритет.

Теперь на основании утверждённых жителями дизайн-проектов будет разработана конкурсная документация и в дальнейшем объявлены торги на проведение работ. В ходе подведения итогов мэр Сергей Ерёмин поблагодарил красноярцев за активность.

«Я благодарен неравнодушным горожанам, — заявил он. — Мы наглядно увидели, что наша инициатива по созданию атмосферных уголков отдыха поддержана жителями, и эта программа будет иметь продолжение. Скверы-победители в этом году получат путёвку в новую жизнь, но я считаю правильным и последовательным оставшиеся скверы, которые участвовали в голосовании, включить в дальнейшие программы по благоустройству. Именно так и будем действовать».

Добавим, что на благоустройство скверов выделено порядка 120 млн рублей. Также в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены 153 дворовые территории Красноярска.

10 скверов, которые будут благоустроены в текущем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

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Сквер между проспектом Молодёжный, д. 5−7, и бульваром Солнечный, д. 13−15 (Советский район)