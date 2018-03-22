* запрещённая в России организация

Канберра, 22 марта, 2018, 18:10 — ИА Регнум. После ликвидации основателя «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и ряда других главарей группировки в 2011 и 2012 годах — после чего последовал рост влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — многие считали, что данная группировка уже никогда не восстановится. Однако в отчете американского эксперта Брюса Хоффмана указано, что нынешний лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири последние семь лет был занят восстановлением группировки. Поэтому, несмотря на то, что специалисты в области международного терроризма констатировали поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возрождение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит о том, что в сфере борьбы с терроризмом предстоит еще много работы, пишет Исаак Кфир в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Усама Бен Ладен и Айман Завахири

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Завахири приобщился к джихадистской культуре в Египте. Когда ему было 15 лет, его арестовали. Завахири присоединился к движению «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем возглавил террористическую группировку «Египетский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После ликвидации бен Ладена и расширения влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Завахири решил сосредоточить свое снимание на трех ключевых задачах.

Hamid Mir Айман Завахири

Выживание. В 2011 году «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась не у дел. Группировке не хватало оперативного пространства, вследствие чего боевикам приходилось уповать на милость афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это объясняет, почему Завахири присягнул на верность бывшему лидеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулле Ахтару Мансуру в 2015 году. Когда Мансур был ликвидирован в результате удара американского беспилотника, новым лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал Хайбатулла Ахундзада. Завахири поклялся в верности новому лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это позволило Завахири найти укрытие где-то в районе афганско-пакистанской границы.

Перенацеливание. В 1990-х и 2000-х годах «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрепилась на международной арене в качестве главной террористической группировки, придерживающейся идеологии салафитского джихадизма. Эта идеология привела к массовому кровопролитию, особенно среди мусульман. В 2010 году Завахири отказался от террористических атак, приводящих к массовым жертвам, особенно среди мусульман.

Завахири, похоже, почувствовал тенденцию, на которую указали социологические исследования, прошедшие в странах, большинство населения которых составляют мусульмане. Оказалось, что поддержка атак террористов-смертников среди мусульманского населения стала снижаться. Например, в 2002 года в Ливане 74% населения считали, что атаки террористов-смертников оправданы. К 2007 году эта поддержка снизилась до 34%. В то же время, по данным WorldPublicOpinion.org, большинство населения Египта (88%), Индонезии (65%) и Марокко (66%) выступает против нападений на гражданских лиц.

Hamid Mir Усама Бен Ладен

Руководство «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже ополчилось против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинив террористов в «отступлении и ошибочности», отметив также, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вышла за пределы экстремизма». Это означает, что вероятность повторения атак 9/11 существенно уменьшилась, поскольку Завахири пришел к выводу, что такие нападения могут больше навредить его делу, чем помочь.

Восстановление. Завахири пришлось иметь дело с организацией, которая была уничтожена. «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла лидеров, ключевых идеологов, стратегов и боевиков. Ключевым аспектом перестройки было использование системы зашифрованных сообщений, которая позволила Завахири воссоздать сеть консультативных советов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это позволило группировке выработать единую «глобальную» стратегию.

Успешное решение трех ключевых задач позволило Завахири объединить «глобальное движение, состоящее из более двух десятков филиалов и отделений». В настоящий момент в Сирии численность боевиков, подконтрольных «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет около 20 тыс., в Йемене — около 4 тыс., в Сомали — около 7 тыс., а в Индонезии — около 3 тыс.

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Текущая стратегия Завахири, по-видимому, заключается в том, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна отвлечься от борьбы с США и западными странами в целом, и сосредоточить свое внимание на «ближнем враге» — «предательских» арабских правительствах. Есть опасение, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может сосредоточить свое внимание на правительствах стран исламского Магриба и африканских стран, расположенных к югу от Сахары.

Хоффман напомнил всем, что поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не повод для того, чтобы расслабиться. Сейчас необходимо сфокусироваться на борьбе с набирающей силы «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).