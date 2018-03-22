Москва, 22 марта, 2018, 17:53 — ИА Регнум. После выборов президента правительство вернулось к обсуждению налоговой реформы. В частности, речь идет о повышении размера НДФЛ с 13 до 15%, снижении страховых взносов работодателя (с 30 до 22%) и одновременно с этим — повышении НДС (с 18 до 22%). Как заявил 22 марта корреспонденту ИА REGNUM руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе, все эти предложения обсуждались и ранее, но, судя по всему, пока чиновники не могут прийти к единому мнению о перспективах их реализации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Схема «22−22» нацелена на снижение налоговой нагрузки для определенных отраслей. Компании с высокой долей человеческого труда несут большую нагрузку по страховым взносам, что сдерживает их развитие. Это компании, занятые в IT, креативных сферах и научной деятельности. Однако сбалансировать бюджет предлагается повышением НДС, что приведет к увеличению расходов граждан — при таком маневре цены вырастут быстрее уровня дохода. С учетом того, что реальные доходы граждан РФ в последние годы только падают (речь об их покупательской способности), то это может ухудшить финансовое положение многих граждан, что приведет к росту недовольства», — подчеркнул Капианидзе.

Что касается повышения НДФЛ, то это, по его словам, может привести к ещё большему числу лиц, которые не будут работать официально:

«На сегодняшний день это итак является большой проблемой, характерной именно для России — многие работники не устроены по ТК РФ. Повышение НДФЛ только увеличит эту цифру».

«С другой стороны, обещания президента РФ Владимира Путина невозможно будет реализовать без повышения налоговой нагрузки на граждан, поэтому можно не сомневаться в том, что в ближайшее время налоговая реформа в том или ином виде все-таки будет проведена», — добавил эксперт.

Напомним, что правительством обсуждается возможность повышения ставки НДФЛ c 13% до 15%. Речь идёт о гражданах с зарплатами от 7 млн до 10 млн рублей в год. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство рассматривает возможность изменения структуры налогов с целью подстегнуть рост экономики.