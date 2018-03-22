Вашингтон, 22 марта, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае реальной драки обязательно побил бы бывшего вице-президента США Джо Байдена и заставил его плакать. Столь неоднозначное высказывание Трамп опубликовал сегодня, 22 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

«Безумный Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. В действительности он слаб как психически, так и физически, и всё же он угрожает мне, во второй раз, физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и всё время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!» — пишет Трамп.

Напомним, ранее Байден заявил, что обязательно побил бы Трампа, если бы они были в старшей школе.

Вообще Байден крайне нелицеприятно отзывается о Трампа еще с того момента, как тот выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Ирония в том, что в демократической партии всерьез рассматривали Байдена как единого кандидата от партии на выборах 2016 года, но сам он не проявил серьезного стремления побороться за высший должностной пост в США, отдав всю инициативу в руки клана Клинтонов.

А вот Трампа в Республиканской партии никто всерьез не рассматривал в качестве реального претендента на победу в президентской гонке. Тем не менее Трамп оставил позади всех своих конкурентов-республиканцев и победил Клинтон.

И всё равно Байден считает, что Трамп — это такая шутка.

Примечательно, что Байдену уже 75 лет, а Трампу — 71.