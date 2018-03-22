Мыски, Кемеровская область, 22 марта, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2018 году направит 869 миллионов рублей на ремонт основного и вспомогательного оборудования Томь-Усинской ГРЭС. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в 2018 году на Томь-Усинской ГРЭС запланированы капитальные ремонты двух турбин и четырёх котлоагрегатов. Общий тоннаж поверхностей нагрева котлов, подлежащих замене, составит 345,5 тонн.

Служба по связям с общественностью СГК Томь-Усинская ГРЭС готовится к ремонтам

В планах также крупные замены дорогостоящего оборудования электростанции, в том числе, установка нового электродвигателя дымососа стоимостью 12,5 млн. рублей, диафрагм на двух турбинах и не менее пятнадцати вспомогательных насосов.

«Все запланированные мероприятия направлены на поддержание надёжности и экономичности действующего оборудования и обеспечения спроса на электрическую энергию в Кузбассе и за его пределами», — отметил директор Томь-Усинской ГРЭС Юрий Котов.

Томь-Усинская ГРЭС расположена в Притомском районе города Мыски, в 25 км от Новокузнецка, и предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. Это самая крупная станция в Кемеровской области, в настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность — 194 Гкал/час. В состав основного оборудования станции входят 18 паровых котлов, девять паровых турбин и генераторов. Основным видом топлива Томь-Усинской ГРЭС является каменный уголь кузнецкого угольного бассейна.

В 2014 году Сибирская генерирующая компания завершила масштабную реконструкцию энергооборудования на энергоблоках № 4 и 5 общей стоимостью 8,8 млрд. рублей. Две новые турбины установленной мощностью по 121,4 и 124 МВт были изготовлены и поставлены заводом «Силовые машины». Под новое оборудование на станции возвели отдельный корпус площадью 2,5 тысяч квадратных метров, где разместились турбогенераторы и полностью заменённое вспомогательное оборудование, управляемое современной АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом). Корпус и энергооборудование монтировались в соответствии с сейсмичностью района — 8 баллов. Новые блоки позволили не только улучшить технико-экономические показатели станции, но и повысить надёжность энергосистемы Кузбасса.

В 2017 году Томь-Усинская ГРЭС произвела 7 522 млн кВт-ч электроэнергии, что составляет 38% суммарной выработки всех электростанций Кузбасского филиала СГК.