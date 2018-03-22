Москва, 22 марта, 2018, 17:37 — ИА Регнум. На примере украинского депутата Надежды Савченко киевский режим показал, что может справиться с любым, кто поднимет против него свой голос, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 22 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Моя позиция не изменилась, и я по-прежнему отношусь к Надежде Савченко без симпатий, — сказал он. — Но я её всегда уважал за ту позицию, которую она исповедовала».

При этом парламентарий подчеркнул, что теперь относится к ней с сочувствием, хотя она по-прежнему остаётся его политическим противником.

Также Калашников предположил, что, организовав преследование Савченко, украинские власти показывают: «Смотрите, если мы справимся с ней, то справимся с любым, кто поднимет свой голос».

«Если они могут поступить так с ней, то что могут сделать с рядовым украинцем?» — риторически поинтересовался депутат, и предположил, что Савченко намеренно хотят выдавить с Украины, ибо так её будет легче обвинить в том, что она агент Кремля.

Напомним, что, как стало известно 22 марта, депутат Верховной рады Надежда Савченко, лишенная неприкосновенности, была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины. После зачитывания подозрения следователь предложил Савченко пройти в управление СБУ по Киеву и Киевской области для составления протокола о задержании. До здания СБУ следователь предложил добраться на машине, однако Савченко предложила пойти пешком.

Отметим, что Генпрокуратура подозревает Савченко и задержанного ранее правоохранительными органами главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана в подготовке теракта и переворота в Киеве.

Кроме того, напомним, что Надежда Савченко, участвуя в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в составе батальона «Айдар», определила координаты группы российских журналистов — сотрудников ВГКТР Игоря Корнелюка и Антона Волошина — и передала их украинским военным. Последние используя эти координаты, произвели миномётный обстрел, повлекший за собой гибель журналистов.

Донецкий городской суд Ростовской области 21 марта 2016 года признал Надежду Викторовну Савченко виновной в убийстве журналистов, в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы и приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Позже, 25 мая 2016 года, Савченко была помилована указом президента России и обменена на двух российских граждан, осуждённых на Украине.