Кемерово, 22 марта, 2018, 09:25 — ИА Регнум. 24 марта в рамках всемирной акции «Час земли» кузбасские предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) отключат подсветку зданий и объектов на производственных территориях. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, дополнительное освещение, не связанное с обеспечением производственных процессов и безопасности работы персонала, планируется отключить на один час — с 20:30 до 21:30 часов по местному времени.

Служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании Кузбасские предприятия СГК присоединятся к всемирной акции

На Кемеровской ТЭЦ будет отключена подсветка зданий, на Кемеровской ГРЭС — отключено наружное освещение административного здания, вывески на главном корпусе электростанции, а также парадное освещение дымовых труб. На ГТЭС «Новокузнецкая» будет отключено освещение на территории электростанции. На час планируется обесточить также наружное освещение, вывеску и часы на здании исполнительного аппарата Кузбасского филиала СГК в Кемерове.

Мероприятия в рамках акции «Час Земли» позволят кузбасским предприятиям сократить энергопотребление на собственные нужды. Сотрудники Кузбасского филиала СГК также планируют присоединяться к акции, выключив вечером 24 марта на час бытовые электроприборы и освещение в своих домах.

«Час Земли» — международная акция, в ходе которой Всемирным фондом дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Акция — символ бережного отношения к природе.

Кемеровская область — постоянный участник акции «Час Земли». В 2018 году жители и предприятия региона примут участие в акции в десятый раз.