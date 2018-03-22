Москва, 22 марта, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Не менее чем два председателя региональных избирательных комитетов отправятся в отставку по итогам прошедших президентских выборов, сообщила 22 марта журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Отставка

При этом Элла Памфилова не стала указывать конкретно о каких регионах идет речь.

«Такие регионы есть. Называть не буду. Уже точно скажу, что не менее чем в двух регионах сменятся главы избирательных комиссий», — сказала Памфилова журналистам.

Напомним, в ходе проведения выборов президента России не было выявлено нарушений избирательного законодательства, которые могли бы поставить под сомнение итоги выборов.

При этом все жалобы, поступившие в Центризбирком, были рассмотрены.

В ряде случаев, нарушения правил голосования привели к исключению из общего подсчета целых урн с бюллетенями.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательные итоги голосования на выборах президента России ЦИК должен огласить 23 марта 2018 года.

По предварительным итогам подсчета голосов убедительную победу одержал действующий президент России Владимир Путин.