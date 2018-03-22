Тбилиси, 22 марта, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Грузию он всегда приезжает с почтением и благоговением, так как здесь живет добрый, порядочный народ. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Лукашенко заявил 22 марта в Тбилиси, в ходе встречи с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Это была первая встреча, которую президент Белоруссии провел в ходе своего официального визита в Грузию, начавшегося 22 марта.

President.gov.ge Александр Лукашенко во время визита в Грузии

Александр Лукашенко отметил, что в Тбилиси приезжает второй раз, до этого, раньше, он доезжал только до Сухума, который, по его определению, сейчас превратился в «нечто непонятное».

«В Тбилиси я всего второй раз. До этого я бывал в Сухуми, но сейчас, к сожалению, там возникло какое-то недоразумение… Никому нельзя туда поехать, и этот прекрасный, любимый мной край превратился в нечто непонятное», — передает слова президента Белоруссии пресс-служба главы грузинского государства.

На встрече были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, достигнутый прогресс и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Георгий Маргвелашвили рассказал белорусскому коллеге о ситуации на «оккупированных территориях», выразив особое беспокойство в связи с гибелью гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале, и отметил, что тяжелая ситуация в Абхазии и Южной Осетии требует создания на этих «территориях» международных механизмов безопасности.

Президенты подтвердили свое уважение к нормам международного права и приверженность таким принципам, как нерушимость границ, мирное разрешение споров и уважение суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

Визит Александра Лукашенко в Тбилиси завершится 23 марта. Это второй визит белорусского президента в Грузию.