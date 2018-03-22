Кишинёв, 22 марта, 2018, 17:13 — ИА Регнум. На воскресенье, 25 марта в столице Молдавии Кишиневе запланирована самая масштабная за последние годы акция румыноунионистов, приуроченная к 100-летию румынской оккупации Бессарабии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, организаторы обещают собрать десятки тысяч сторонников из всех регионов Молдавии и из Румынии и добиться от властей решения об объединении двух стран.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

Президент Молдавии Игорь Додон в этой связи выступил с обращением к своим сторонникам, призвав их не проводить антиманифестаций против унионистов.

«Мы прекрасно понимаем, что все эти действия — часть большого антигосударственного сценария, цель которого — подрыв доверия наших граждан к собственной стране, идеологическое и психологическое манипулирование в стремлении убедить их отказаться от независимости и суверенитета Республики Молдова и согласиться с объединением, а фактически — с насильственным территориальным присоединением к румынскому государству», — заявил Додон.

25 марта, по его словам, в Кишинев приедут сотни или тысячи сторонников правоэкстремистских группировок и болельщиков футбольных команд из Румынии.

«Поступило множество сигналов о том, что это унионистское собрание может иметь не только провокационный, но и насильственный характер. Призываю всех людей доброй воли, педагогов и родителей не позволить детям участвовать в массовых акциях политического и идеологического толка. Призываю вас не участвовать в акциях, влекущих за собой риски, являющихся позорным пятном на имидже нашей Родины — Республики Молдова», — добавил президент.

Он призвал силовые органы «ответственно исполнять свой долг и предотвращать любую эскалацию уличных настроений». «Я обращаюсь ко всем гражданам — патриотам и сторонникам молдавской государственности с призывом не выходить на антиманифестации против унионистов. Не следует давать им лишний повод для шоу, демонстрации самопожертвования или провокаций. Пусть унионисты сами исчерпают сиюминутную истерику. Этот нарыв прорвется в эти дни и недели, а затем, как всегда бывало, они просто сдуются», — заявил он.

Он заверил, что борьба с унионистами будет заключаться в том, что социалисты «возьмут руль управления» в свои руки в результате парламентских выборов.

«Если же 25—27 марта или в ближайшие недели ситуация усугубится, я объявлю о создании Национального фронта, который мобилизует всех граждан Республики Молдова на конкретные действия по защите страны и народа, так, как нам диктует наша Конституция, наше сознание и наш патриотический долг», — подвел итог Игорь Додон.

Эта тема обсуждалась и в парламенте страны. Фракция либералов предложила организовать 27 марта торжественное заседание, посвященное столетию «Великого объединения». Получив отказ, либералы покинули зал заседаний, заявив, что вернутся только после объединения Молдавии с Румынией. Лидер фракции демократов Мариан Лупу сделал из этого вывод, что те не вернутся никогда.

Ранее, напомним, в рамках кампании румыноунионистов в честь 100-летия «Великого объединения» местные власти более чем 100 населенных пунктов и районов Молдавии приняли декларации о присоединении к Румынии.

Также из официальных источников в Бухаресте стало известно, что около двух третей депутатов парламента Молдавии уже обладают румынским гражданством.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.