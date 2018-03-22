Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова намерена лично проверить избирательную систему Петербурга после сотен жалоб, которые поступили в ЦИК по результатам голосования на выборах президента 18 марта. Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

Как выяснилось в ходе заседания, из Петербурга в ЦИК поступило 216 обращений от наблюдателей и членов избирательных комиссий, которые заподозрили нарушения при организации выборов, и это число превышает количество обращений из любого другого региона.

В результате, ЦИК решил проверить работу петербургских избиркомов. Элла Памфилова заявила, что лично встретится со всеми наблюдателями, представителями политических партий и штабов кандидатов, чтобы полностью проинспектировать петербургскую систему.

«По целому ряду направлений у нас серьезные претензии ко всей избирательной системе Петербурга», — сказала Памфилова.

Впрочем, при всей серьезности этих претензий, она еще раз подчеркнула, что не видит оснований подвергать сомнению итоги голосования в целом по городу. Напомним, Владимир Путин безоговорочно победил в Петербурге, набрав 75,01% голосов при явке 63,87%.

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Члены ЦИК вспомнили, как в 2016 году уже приезжали с масштабной проверкой в Петербург в связи с многочисленными жалобами на нарушения, возникшие в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, у нее уже возникает ощущение дежавю. Теперь ЦИК постарается еще раз «оздоровить» избирательную систему города целиком.

Добавим, по итогам выборов 18 марта 2018 года Горизбирком Петербурга рассмотрел восемь жалоб на действия территориальных избирательных комиссий, в двух случаях действия или бездействие сотрудников ТИК №22 Выборгского района и ТИК №29 Фрунзенского района были признаны незаконными, кроме того, организацию допуска в ТИК №22 наблюдателей также признали неудовлетворительной.

Одной из самых массовых проблем в городе стал беспорядок в списках избирателей, когда сотни людей обнаруживали себя ошибочно вычеркнутыми из списков своих «родных» участков и приписанными якобы по их же собственной просьбе к участкам в отдаленных регионах и даже странах.

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Движение «Наблюдатели Петербурга» заявляет, что члены участковых избиркомов часто вели себя так, что наблюдатели не могли визуально контролировать подсчет голосов, иногда наблюдателей и даже членов комиссий с правом совещательного голоса просто не подпускали к месту, где велся подсчет, или уносили бюллетени в другую комнату. «Так было, например, на УИК №9 и УИК №48 в Адмиралтейском районе», — говорят активисты. Они отмечают, что также имеются претензии к оснащению УИКов, к процедуре надомного голосования, наблюдателям не давали знакомиться с документами.

По их словам, часто члены УИК нарушали и процедуру работы с бюллетенями. «Например, на УИК №123 в Василеостровском районе комиссия вообще не считала бюллетени, а просто вывалила их из урны в мешок и увезла в территориальную комиссию», — утверждают «Наблюдатели Петербурга».

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Заметим, по данным ЦИК, результаты голосования признали недействительными лишь на 14-ти участках в девяти регионах страны, включая Москву, Дагестан, Краснодарский край, Волгоградскую, Кемеровскую, Московскую, Нижегородскую, Тюменскую области и Хантемансийский автономный округ. Кроме того, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Калининградской области результаты выборов на участках пытаются отменить через суд.