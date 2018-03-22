Мариямполе, Литва, 22 марта, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Литва проигнорировала предупреждение России о зеркальных мерах в случае демонтажа памятника погибшим сотрудникам советских правоохранительных органов от рук так называемых «лесных братьев». Памятник уже демонтирован и вывезен.

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Как сказал BNS директор администрации самоуправления Каролис Подольскис, совет самоуправления решил передать памятник находящемуся в Друскининкай музею советских скульптур «из-за повторявшихся актов вандализма»: месяц назад памятник был разрисован советской и нацистской символикой, позже он вновь был залит красной краской.

«Такое решение было принято, потому что памятник не зарегистрирован, чтобы не повторялись провокации, ведь он был осквернен уже второй раз. О политическом контексте на заседании совета дискуссии не было во избежание ажиотажа», — сказал он.

«Памятник был вычеркнут из списка объектов культурного наследия, а после актов вандализма было решено перенести памятник в парк «Грутас». Мы больше не хотим проводить какие-то оценки. Если кто-то считает, что это могила, что памятник установлен возле могилы, то нет, здесь было только поле боя», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Литве 21 марта официально предупредило о последствиях за неосторожные действия литовских властей.

«Данный инцидент будет учтен в нашем скорректированном подходе к широкомасштабной деятельности литовской стороны по увековечиванию памяти репрессированных литовцев на территории Российской Федерации», — в том числе говорится в заявлении диппредставительства РФ.

Памятник за месяц дважды был осквернён вандалами, а в самоуправлении заявили о его демонтаже, чтобы дальше избежать инцидентов.

«Судя по всему, власти начинают таким образом отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов», — прокомментировали такой метод в посольстве РФ в Литве.