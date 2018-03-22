Ярославль, 22 марта, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Ярославле открывается дневной стационар детской больницы № 1 по направлению аллергологии-иммунологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Департамент здравоохранения ЯО Поликлиника ДКБ-1 в Ярославле

Осенью 2017 года главное здание ярославской детской больницы №1 было закрыто из-за аварийного состояния. Маленькие пациенты остались без стационарного лечения и могли лечиться только амбулаторно. Сейчас ДКБ № 1 получила лицензию на работу дневного стационара по направлению аллергологии-иммунологии, и с 23 марта он откроется на улице Добрынина, 26, где находится поликлиника больницы.

В дневном стационаре развернуто 15 коек. Дети, страдающие аллергологическими заболеваниями, смогут получать там помощь в условиях стационара с 8 утра до 13.00 в две смены.