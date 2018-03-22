Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника аэропорта «Пулково», по вине которого, как считает следствие, произошло обрушение трапа и гибель маленького ребенка.

Szsut.sledcom.ru Аварийны трап в «Пулково»

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного оборудования и выпуск его в эксплуатацию, повлекший по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет об и.о. руководителя службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС управляет аэропортом «Пулково).

По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый вместо закупки новой посадочной площадки неисправного самоходного пассажирского трапа Smartstep-2 направил изношенную и не подлежащую ремонту деталь трапа на участок механических работ. Там на нее установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции производителя. Затем посадочную площадку установили на трап и выпустили его в эксплуатацию.

28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета произошло повреждение опорной оси, выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала женщина с полуторагодовалой внучкой. Бабушка получила травмы, а ребенок скончался в больнице через две недели.

«Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщили 22 марта в прокуратуре.

Напомним, что по первому уголовному делу о смертельном трапе в «Пулково» был привлечен к уголовной ответственности начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «ВВСС». Он обвинялся в недоброкачественном ремонте транспортного оборудования, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе мать погибшей девочки сообщила, что моральный вред обвиняемым полностью компенсирован, претензий имущественного характера к нему нет, обвиняемый лично принес извинения. В итоге уголовное дело былопрекращено «в связи с примирением сторон».