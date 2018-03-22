Москва, 22 марта, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Часть элиты потеряла связь с реальностью, вице-премьер Аркадий Дворкович не видит разницы между ставкой НДФЛ 13% и 15%, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична, считает замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович.

Для Дворковича разница, безусловно, несущественная, отметил Журавлёв.

«Для Дворковича это просто «числа», а для многих россиян — это вопрос выживания. Часть нашей элиты совершенно потеряла связь с реальностью, а жизнь они видят, как в гайдаевской классике — «из окна персонального автомобиля», — отметил парламентарий в соцсети.

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Впрочем, указал Журавлев, идея залезть поглубже в карман нашим гражданам не нова, ее активно предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, чьи любимые темы — повышение ставки НДФЛ и повышение пенсионного возраста.

«Повышения уровня жизни россиян в планах либералов от экономики не предусмотрено», — констатировал депутат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дворкович считает непринципиальной разницу в два процента по ставке НДФЛ. «Это число — ставка 13% — тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов», — сказал он.