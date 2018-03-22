Вильнюс, 22 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 22 марта, объявила, что не исключает высылку из Литвы российских дипломатов. Своё заявление Грибаускайте сделала в Брюсселе. При этом она назвала их представителями разведки под дипломатическим прикрытием.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

«Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского», — цитирует Грибаускайте агентство BNS.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были найдены без чувств экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие в критическом состоянии. В то же время власти Великобритании активно, но бездоказательно винят в якобы имевшем место отравлении «руку Кремля». Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. РФ предприняла зеркальные меры, а также запретила деятельность Британского совета и отменила решение о разрешении открыть британское консульство в Санкт-Петербурге.