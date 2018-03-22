Ярославль, 22 марта, 2018, 16:41 — ИА Регнум. На должность регионального бизнес-омбудсмена подал документы всего один человек — действующий уполномоченный Альфир Бакиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт бизнес-омбудсмена Альфир Бакиров

Его кандидатуру выдвинули 47 депутатов Ярославской областной думы и ярославское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»

«Закон позволят проводить выборы при наличии одного кандидата. Вначале мы рассмотрим его кандидатуру на профильном комитете, а затем и на заседании думы. В конце апреля, скорее всего, отправим ее на согласование Уполномоченному по защите прав предпринимателей в РФ», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

22 марта начат сбор сбора мнений о единственной кандидатуре на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Вероятность того, что Альфир Бакиров переизберется на новый срок, весьма велика. В марте свой пост сохранил региональный Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.