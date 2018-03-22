Москва, 22 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Пенсионеры не станут богаче после того, как правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 2,9%, считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По итогам 2017 года, Росстат даёт статистику, которая показывает, что индекс потребительских цен вырос на 3,7%, — заметила она. — Индексацию же, как известно, проводят на темп потребительской инфляции. Однако получатели пенсий в основном представляют собой низкодоходное население. Более того, большую долю своего дохода они тратят на продукты питания и потребительскую инфляцию чувствуют совсем по-другому. Обычно она для них несколько выше. Вряд ли они станут в реальном выражении богаче, и маловероятно, что теперь покупательская способность будет соответствовать предыдущему периоду».

Объясняя сказанное, Букина отметила, что цены растут непрерывно, в то время как пенсию повышают раз в год или в полгода. Иными словами, доход человека изменяется лишь во момент индексации, хотя товары продолжают дорожать постоянно.

«Получается, что человек проигрывает и может купить меньше товаров и услуг, чем в предыдущие месяцы, — сказала Букина. — Да, государство ему как бы компенсирует прошлый рост цен. Но бюджет расплачивается теми деньгами, которые уже обесценились, и с экономической точки зрения остаётся в выигрыше».

Напомним, что, как стало известно 22 марта, в России в очередной раз будет проиндексирована социальная пенсия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Произойдёт это с 1 апреля 2018 года.

«Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, — говорится в постановлении. — Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей».

На основании этих цифр утверждается коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029. Так, по сравнению с 2017 годом пенсии проиндексируют на 2,9%.