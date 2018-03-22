Бюджет расплачивается с пенсионерами обесценившимися деньгами
Москва, 22 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Пенсионеры не станут богаче после того, как правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 2,9%, считает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.
«По итогам 2017 года, Росстат даёт статистику, которая показывает, что индекс потребительских цен вырос на 3,7%, — заметила она. — Индексацию же, как известно, проводят на темп потребительской инфляции. Однако получатели пенсий в основном представляют собой низкодоходное население. Более того, большую долю своего дохода они тратят на продукты питания и потребительскую инфляцию чувствуют совсем по-другому. Обычно она для них несколько выше. Вряд ли они станут в реальном выражении богаче, и маловероятно, что теперь покупательская способность будет соответствовать предыдущему периоду».
Объясняя сказанное, Букина отметила, что цены растут непрерывно, в то время как пенсию повышают раз в год или в полгода. Иными словами, доход человека изменяется лишь во момент индексации, хотя товары продолжают дорожать постоянно.
«Получается, что человек проигрывает и может купить меньше товаров и услуг, чем в предыдущие месяцы, — сказала Букина. — Да, государство ему как бы компенсирует прошлый рост цен. Но бюджет расплачивается теми деньгами, которые уже обесценились, и с экономической точки зрения остаётся в выигрыше».
Напомним, что, как стало известно 22 марта, в России в очередной раз будет проиндексирована социальная пенсия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Произойдёт это с 1 апреля 2018 года.
«Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, — говорится в постановлении. — Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей».
На основании этих цифр утверждается коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,029. Так, по сравнению с 2017 годом пенсии проиндексируют на 2,9%.