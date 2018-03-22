Москва, 22 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Благодаря ослаблению доллара и решительному настрою ОПЕК, фьючерсы на нефть марки Brent с начала недели выросли в цене почти на $4 и вернулись к уровню $69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Артем Шестопалов.

Нефтяной насос

«22 марта нефть смеси WTI на данный момент смогла вновь достигнуть уровня 65 долларов. Накануне управление энергетической информации (EIA) опубликовало данные по запасам нефти в США, которые зафиксировали снижение запасов нефти на 2,62 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 марта», — отметил эксперт.

При этом основным фактором, сдерживающим дальнейший рост цен, продолжает оставаться неуклонный рост добычи нефти в США. На сей раз 10,407 млн. баррелей в сутки.

«Стоит также отметить, что более решительный настрой американского регулятора не оправдался. Мечты о четырех повышениях ставки от ФРС США так и остались мечтами, что и привело к распродажам американской валюты.

Совокупность этих факторов подтолкнула фьючерсы на нефть к ложному пробитию уровня Фибоначчи 76,4 от падения 25 января — 13 февраля», — пояснил Шестопалов.

Скорее всего, вероятна коррекция цен до сильного уровня Фибоначчи 61,80 до конца текущей недели, а именно возврат к уровням $67,50 и $63,50 по маркам Brent и WTI.

«Также на поведение котировок повлияет отчет по буровым от Baker Hughes, который выходит 23 марта в 20:00 по московскому времени, который может вновь создать условия для подъема цены до уровней $70 по марке Brent и $66 по WTI», — считает эксперт.

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