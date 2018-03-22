Москва, 22 марта, 2018, 15:45 — ИА Регнум. С начала торгов текущей недели российская валюта прибавила в цене против американского доллара. Укрепление более чем на 1 рубль и 15 копеек связано с ростом нефтяных котировок, которые показали рост от уровня $63 до $69, заявил корреспонденту аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Муравьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Немаловажным фактором стала и новость от 20 марта о том, что Евросоюз не рассматривает введения новых санкций», — отметил эксперт.

21 марта состоялось заседание ФРС США, на котором было объявлено о повышении процентной ставки на 0,25% и далее на пресс-конференции глава американского регулятора заявил, что план по повышению ставок будет воплощаться в реальность и далее (повышение минимум два раза до конца 2018 года).

«Но в момент новости доллар ослабел, так как множество участников рынка ждали намеков на три повышения ставки в 2018 году. С факторами укрепления российского рубля картина вполне ясная, но чего ждать от рубля к концу недели?

23 марта игроки сосредоточат свое внимание на заседании Банка России, на котором ЦБ РФ должен понизить ключевую ставку на 0,25% до отметки 7,25%», — полагает Муравьев.

Банк России продолжает снижать ставку и 90% экспертов считают, что решение главного банка может быть еще серьезнее и ставка может быть снижена на 0,5%, что может негативно сказать на позициях российской валюты.

«А это значит, что локальный рост рубля может оказаться кратковременным и уже под занавес недели пара может вновь подняться выше уровня 57 рублей, но при этом недельное закрытие для доллара все-таки видится отрицательным», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль: обстоятельства складываются благоприятно