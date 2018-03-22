Ярославль, 22 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Ярославле создается новая организация, которая займется контролем за ремонтом дорог в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Евгений Жаворонков.

Неравнодушный Ярославль Вот с таким «ремонтом» будут бороться общественники

В настоящее время общественники, контролирующие ремонт дорог, в основном состоят в группах «Неравнодушный Ярославль» и «Дороги Ярославля». Теперь появляется третья «сила».

"У нас почти сформировалось «Неравнодушное Агентство Дорог Ярославля». Самые разные люди с экспертным опытом готовы активно помогать. Есть закупки, есть бухгалтерия, есть менеджмент, сегодня подтвердилось согласие технадзора. И есть 40 человек, подтвердивших свою готовность смотреть за происходящим на дорогах», — сообщил создатель агентства Евгений Жаворонков.

НАДЯ возникла благодаря желанию более активно контролировать дорожное строительство. Со слов организаторов агентства, прошлогодняя работа общественников показала их поверхностность. Люди, в основном, фиксировали нарушение и рассказывали про него властям. В конце года общественники составили общий отчет, собрав все нарушения.

«Мы же хотим более глубоко проанализировать проблемы. Составим финансовый отчет, проанализировав документы, затраты организаций. И мы будем оценивать работы дорожников на более глубоком, экспертом уровне», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Жаворонков.

С каждым днем число желающих работать в НАДЯ становится все больше. Ярославцы в интернете активно заявляют о своем желании контролировать дороги в силу своей компетенции.