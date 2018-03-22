Ярославль, 22 марта, 2018, 15:01 — ИА Регнум. 22 марта на главной площади Ярославля началась установка сигнальных столбиков, которые отделяют пешеходную зону и не дают на ней парковаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Сигнальные столбики

«Проблема парковки на Советской площади решена. Автомобилям не место на любой пешеходной зоне, тем более на центральной туристической площади города», — сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Таким образом глава региона отреагировал на пост блогера и краеведа Яна Левина, которого возмутила сложившаяся стихийная парковка на главной площади: приезжающие на различные заседания и совещания ставят свои автомобили в пешеходной зоне.

Надеемся, что теперь в этой истории поставлена точка.