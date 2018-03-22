Ярославль, 22 марта, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проведет проверку состояния дубовой рощи на окраине Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Илья Дианов Дубовая роща гибнет

Фотограф Илья Дианов в соцсетях выложил фотографии уникального природного места — дубравы, которая расположена в нескольких километрах от Дзержинского района Ярославля. И вид нее был не самый лучший.

«В данный момент дубовая роща погибает. Практически все деревья гниют. По бокам дубравы образовались болота, которые растут с каждым годом. Запах канализации разносится по берегу Волги. Как известно, дуб любит сухие почвы, а в сыром грунте он просто начинает гнить заживо. Рядом с дубовой рощей проходят канализационные сооружения фермерских угодий, которые, я считаю, не работают должным образом происходит заболачивание местности», — написал Илья Дианов в соцсети.

Фотограф не только зафиксировал происходящее, но и попал на прием к и.о. главы администрации Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александру Сорокину.

«Эти земли принадлежат Федеральному агентству научных образований, там расположено ФГУП «Григорьевское».Это крупнейший государственный производитель сырого молока и сельскохозяйственных культур в Ярославской области. Мы договорились, что создадим комиссию с представителями департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, администрации поселения и общественниками. Она в ближайшее дни выедет на место и попробует понять, почему гибнут деревья», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Сорокин.

Мы будем следить за развитием ситуации.

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