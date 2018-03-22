Ярославль, 22 марта, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Мэр Ярославля внес ясность в ситуацию с Дмитрием Носовым, которого до последнего времени считали замом градоначальника. Владимир Слепцов пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что в настоящее время Носов работает в статусе советника.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

«Он советником и был. У нас в мэрии есть только два свободных места замов — зам по строительству и первый заместитель. На ту должность, на которую заявился Дмитрий Носов — первый заместитель мэра — может назначить только муниципалитет. То есть сейчас он работает советником. Кто-то что-то перепутал или не так написал, и понеслось — заместитель, заместитель… Нет, он советник. Он говорит: я поработаю две недели, пойму фронт работы, должностные обязанности. Надо оглянуться, посмотреть, пока не поработаешь — не поймешь, чтобы не подводить никого, побуду пока в советниках. А потом, если я справляюсь, я вас устраиваю, и меня все устраивает, напишу на муниципалитет заявление, чтобы он рассмотрел мою кандидатуру», — пояснил мэр Ярославля позицию Дмитрия Носова.

Мэр сказал, что Дмитрию Носову нужно время, чтобы принять такое важное решение.

«Нужно самому разобраться, понравится ему здесь, не понравится, он тоже на это смотрит, он же человек», — сказал Владимир Слепцов.

Напомним, заявление о том, что «заместитель мэра Дмитрий Носов — не настоящий», появились в СМИ 22 марта.

Сам же Дмитрий Носов активно погрузился в работу. 21 марта он принял участие в совещании по нестационарным торговым объектам и даже выехал на место, чтобы лично оценить вид ларька, который должен быть демонтирован.

На своей странице в социальной сети он пообещал, что городские власти постараются до 1 июня очистить город «от этого хлама».