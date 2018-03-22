Калининград, 22 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Британский архитектор и писатель Кэролин Стил извинилась перед калининградцами за бомбежки Кёнигсберга авиацией Великобритании в 1944 году. Об этом гость из Лондона сообщила в кафедральном соборе Калининграда, выступая с лекцией, передает корреспондент ИА REGNUM с места события.

Flickr.com/photos/strelka Британский архитектор Кэролин Стил в Калининграде

Преподаватель дизайна в Кембридже Кэролин Стил в Калининград была приглашена как автор книги «Голодный город», ставшей в России бестселлером. В рамках стартовавшего вчера просветительского проекта «Открой город» британский архитектор прочитала лекцию об истории еды, как двигателе развития городов.

Во время выступления Кэролин Стил включила на экране карту Кёнигсберга 1905 года.

«Смотрите, мы находимся здесь (кафедральный собор с могилой Канта остался один из немногих объектов в центре города, который не уничтожила британская авиация. — ИА REGNUM ). Мы видим эти дома с садами, рыночную площадь, кирху. Это всё можно видеть до бомбежек. За это я прошу прощения… Прощу прощения. Бомбы уничтожили очень большую часть центра города».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в 1944 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании полностью разрушили исторический центр Кенигсберга, не имевший ни одного военного объекта, зато не тронули форты и крепости вокруг города. Историки до сих пор спорят о подобном решении Черчилля в условиях приближающейся к Германии Красной армии.

Тема с бомбежкой появилась в британской прессе не так давно в связи с предстоящим в России чемпионатом мира по футболу. Поскольку в Калининграде сыграет сборная Англии, тамошние СМИ подготовили серию статей о российском эксклаве. Так, журналисты The Independent написали:

«Старый Конингсбург (так в оригинале! — ИА REGNUM ) был разбомблен во время Второй мировой войны. Так что в визуальном плане готовьтесь к тому, что можно увидеть в большинстве советских городов».

На эту реплику откликнулось калининградское представительство МИД России:

«Дорогой Independent, приезжайте в Калининград в 2018 году и посмотрите, действительно ли это самый советский город. И у нас есть вопрос: «Разве вы не знаете, какая страна бомбила Кёнигсберг (а не Koningsburg) в августе 1944 года?».

ИА REGNUM напоминает, что начавшаяся в Калининграде серия лекций и обсуждений будущего архитектурного облика города проходит в рамках предстоящего масштабного форума «Среда для жизни. Всё о жилье». Мероприятие, которое проведёт Минстрой России и «Дом.РФ» при поддержке правительства Калининградской области, пройдёт с 8 по 19 мая в Калининграде.