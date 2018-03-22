Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Петербургские власти и участники туристического рынка выступают против законопроекта, запрещающего размещение хостелов в жилых домах. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM в четверг, 22 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Напомним, 21 марта депутаты Госдумы Галина Хованская и Петр Толстой предложили уточнить в законодательстве понятие «средства размещения» (хостела), указав, что таковым может быть только помещение в нежилом фонде.

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Данное предложение абсолютно необоснованно «и будет, мягко говоря, вредить развитию туристической отрасли», полагает глава петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев:

«Мы предлагаем внести в жилищный кодекс другие поправки. Нужно ужесточить требования к размещению хостелов в жилых домах, но не запрещать их. В числе таких требований должно быть, в частности, получение согласия от жильцов», — сказал Мушкарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Глава комитета также сообщил, что власти Петербурга будут убеждать федеральных парламентариев не принимать данный законопроект, потому что туристическая отрасль нуждается в инструментах развития, а не только в ограничениях.

Формально депутаты правы, потому что в настоящее время закон не разрешает размещения гостиниц в жилом фонде, отметил в комментарии для ИА REGNUM глава петербургского отделения Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. При этом во многих европейских странах хостелы размещаются в жилом фонде, и именно этот опыт надо заимствовать, полагает эксперт:

«Думаю, что депутаты руководствуются не только лоббистскими соображениями, но и желанием принять популярный закон. Граждан, недовольных хостелами в их подъездах, точно больше, чем отельеров. Но это значит лишь то, что размещение хостелов надо упорядочить», — отметил Мусакин.

В частности, владельцы хостелов должны согласовывать его размещение с жильцами, а также оплачивать коммунальные услуги по коммерческим тарифам и соблюдать специальные правила по шумоизоляции, уточнил эксперт.

До начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле 2018 года, этот законопроект в любом случае не вступит в силу, уверен Мусакин. В Петербурге подобные средства размещения занимают до 30% всего номерного фонда, та же проблема может возникнуть и в других городах, принимающих чемпионат, к примеру, в Саранске.

На закрытие хостелов и туристический коллапс никто не пойдет. А пока будут длиться обсуждения, местные власти и участники рынка попробуют убедить депутатов Госдумы и федеральное правительство, что хостелы надо упорядочивать, а не запрещать.

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По данным комитета по развитию туризма, в Санкт-Петербурге к настоящему времени классифицировано 1058 коллективных средств размещения, из которых 58% присвоена категория «без звезд» — это хостелы, мини-отели, апартаменты и т.д. Гостиницы категории «3 звезды» составляют 24% от общего числа классифицированных средств размещения. Остальные 18% приходятся на гостиницы категорий «5 звезд», «4 звезды» и «2 звезды». Общий номерной фонд в Санкт-Петербурге составляет 38 563 номера.