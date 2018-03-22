Москва, 22 марта, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Трудности с блокировкой мессенджера Telegram в России у Роскомнадзора, который потребовал от мессенджера исполнить решение суда и предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, могут возникнуть самые неожиданные. И применить какие-либо меры к Telegram при отказе исполнять решение суда может быть просто невозможно, считает креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

К примеру, desktop-клиент Telegram для настольных операционных систем довольно легко обходится без DNS-серверов. Это такие серверы, которые по доменному имени сайта (например, regnum.ru) определяют сетевой адрес, по которому должно происходить подключение.

Так вот, настольный Telegram в них не нуждается. Он работает с серверами напрямую, не запрашивая эту информацию. Таким образом, даже при условии, если все ключевые домены мессенджера окажутся заблокированными, это никак не повлияет на работу Telegram.

Telegram вообще не так просто заблокировать теми же способами, какими обычно блокируют сайты. Для блокировки сайта достаточно заблокировать его доменное имя и большинство людей будут не в состоянии найти на него. Если при этом заблокировать и сетевое имя, то открыть его вовсе будет невозможно, не поменяв его (о чём посетители сайта тоже должны как-то узнать).

Совсем иначе дела обстоят с уже установленной у пользователя программой (особенно, если говорить о Telegram). Программа может оказаться способна сама определять сценарий, по которому она будет осуществлять попытки подключения, в том числе иметь запасные варианты.

Иными словами, если Роскомнадзор имеет некий список, по которому он намерен заблокировать Telegram — у него это может не получиться. Самый простой для мессенджера способ — просто периодически обновлять свой внутренний список тех адресов и маршрутов, по которым он подключается к серверам Telegram.

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Стоит отметить, что они могут быть совершенно любыми. Сложности добавляет то обстоятельство, что некоторые сетевые адреса используются одновременно многими интернет-сервисами. Может оказаться, что Telegram подключается к своим серверам прокладывая маршрут через какие-то из них. В таком случае, их блокировка может привести к неработоспособности целых сегментов интернета, что скорее всего допущено не будет.

Таким образом, самой большой проблемой для мессенджера может оказаться пропажа из магазинов приложений Apple или Google. Но это тоже не так просто сделать. Во-первых, полностью их из магазинов не удалят по запросу Роскомнадзора, а лишь сделают ограничение для пользователей из России. Но стоит поменять регион привязки устройства, и… Кроме того, это никак не отразится на тех, кто уже установили себе мессенджер.

На самом деле, относительно надёжно заблокировать Telegram возможно только при условии полного отрезания российского сегмента Интернета от мировой сети. Все остальные способы подразумевают, что можно соединиться с серверами Telegram через какие-либо промежуточные узлы.

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Вторая возможность — полностью запретить прохождение зашифрованной информации (или тех, кто не предоставил ключи для расшифровки). Тогда вопрос о Telegram решится сам по себе. Но это будет достигнуто такой ценой, которую Роскомнадзор скорее всего не готов пока заплатить, заключил эксперт.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от руководства мессенджера Telegram в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В письме ведомства говорится о том, что организатор распространения информации в сети «Интернет» Telegram Messenger Limited Liability Partnership не исполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Этот факт подтвержден мировым судом в октябре 2017 года.

Компания не предоставила спецслужбам «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», уточнили в ведомстве. Для исправления замечания руководству Telegram отвели 15 дней.