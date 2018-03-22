Москва, 22 марта, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Избирательный фонд, из которого велось финансирование предвыборной кампании Владимира Путина, истратил на президентскую гонку чуть меньше разрешённых законом 400 млн рублей. Об этом гласят данные предоставленные Центризбиркомом РФ (ЦИК).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Отмечается, что по состоянию на 17 марта (за один день до выборов) в избирательном фонде Владимира Путина оставалось 1,3 тыс. рублей. Согласно отчётности ЦИК, за период с момента открытия избирательного счета в избирательный фонд Владимира Путина поступило 407 млн 551 тыс. 582 рубля.

Так как по закону сумма на избирательном счёте не может превышать 400 млн рублей, излишние 7 млн 551 тыс. 582 рубля были возвращены жертвователям. Таким образом, на 17 марта расходы на предвыборную кампанию Владимира Путина составили в 399 млн 998 тыс. 700 рублей.

Согласно данным ЦИК, на выборах, состоявшихся в России 18 марта, победил действующий президент РФ Владимир Путин. По итогам обработки 99,94% протоколов, он одерживает победу с 76,68% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,78% голосов. На третьем месте — Владимир Жириновский с 5,65%.

Добавим, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на прошедших выборах главы государства избиратели моложе 34 лет оказались более активными, чем представители старшего поколения.

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В выборах участвовали 65,6% избирателей в возрасте от 18 до 34 лет и 63,4% тех, кто старше 60 лет. Из граждан среднего возраста — от 35 до 59 лет — на выборы пришли 62,9%, следует из данных ВЦИОМ.

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