Санкт-Петербург, 22 марта, 2018, 13:14 — ИА Регнум. На комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) сегодня, 22 марта, начались работы по обслуживанию плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2 — оно расположено между Сестрорецком и Кронштадтом и используется для пропуска маломерных судов.

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С 10 утра в четверг затвор установлен в ремонтное положение, сообщили в пресс-службе петербургской дамбы. Регламентные и технические работы продлятся до 18:00 28 апреля 2018 года.

«Движение автотранспорта по мосту С-2 будет осуществляться в штатном режиме», — подчеркивают в КЗС.

Как отмечается, обслуживание гидромеханического оборудования затвора С-2 проводится ежегодно, до полного открытия навигации маломерных судов по акватории Финского залива.

В связи с ремонтом перекрывается судоходный канал через сооружение С-2. Это согласовано с капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Официально старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля 2018 года, на рукавах Невы — 20 апреля 2018 года.